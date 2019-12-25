По делу о коррупции в ФТС арестовали еще трех таможенников

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО двух фигурантов громкого дела о Басманный суд Москвы отправил в СИЗО двух фигурантов громкого дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями в Федеральной таможенной службе , передает корреспондент РИА Новости.

Так, заместители начальников таможен аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин пробудут в изоляторе до 22 февраля. Еще один подозреваемый — старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин — будет отбывать арест дома.

Мишина обвиняют в том, что он назначил штраф в четыре раза ниже низшего предела, то есть шесть миллионов рублей, человеку, который не задекларировал крупную сумму при пересечении границы. Заседания по Черкашину и Шурыгину проходили в закрытом режиме.

Накануне суд арестовал начальника управления дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро . Следствие считает, что они незаконно освободили группу контрабандистов, перевозивших деньги. При обысках у Кизлыка нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота. У Серебра обнаружили 23 миллиона рублей.

Андрей Шурыгин в Басманном суде Москвы Андрей Шурыгин в Басманном суде Москвы

Как сообщал источник РИА Новости, обвиняемые способствовали прекращению уголовной ответственности супруги российского посла в Кении, которая ввезла около 50 тысяч долларов при пересечении российской границы в одном из столичных аэропортов.