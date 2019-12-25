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По делу о коррупции в ФТС арестовали еще трех таможенников
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РИА Новости

По делу о коррупции в ФТС арестовали еще трех таможенников

17:36 25.12.2019 (обновлено: 18:42 25.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловЮрий Черкашин в Басманном суде Москвы. 25 декабря 2019
Юрий Черкашин в Басманном суде Москвы. 25 декабря 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Юрий Черкашин в Басманном суде Москвы. 25 декабря 2019
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО двух фигурантов громкого дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями в Федеральной таможенной службе, передает корреспондент РИА Новости.
© АГН "Москва" / Александр АвиловКонстантин Мишин в Басманном суде Москвы
Константин Мишин в Басманном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Константин Мишин в Басманном суде Москвы
Так, заместители начальников таможен аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин пробудут в изоляторе до 22 февраля. Еще один подозреваемый — старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин — будет отбывать арест дома.
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык в Басманном районном суде Москвы
24 декабря, 17:23
Источник рассказал подробности дела генерала ФТС
Мишина обвиняют в том, что он назначил штраф в четыре раза ниже низшего предела, то есть шесть миллионов рублей, человеку, который не задекларировал крупную сумму при пересечении границы. Заседания по Черкашину и Шурыгину проходили в закрытом режиме.
Накануне суд арестовал начальника управления дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро. Следствие считает, что они незаконно освободили группу контрабандистов, перевозивших деньги. При обысках у Кизлыка нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота. У Серебра обнаружили 23 миллиона рублей.
Андрей Шурыгин в Басманном суде Москвы
Андрей Шурыгин в Басманном суде Москвы
Андрей Шурыгин в Басманном суде Москвы
Как сообщал источник РИА Новости, обвиняемые способствовали прекращению уголовной ответственности супруги российского посла в Кении, которая ввезла около 50 тысяч долларов при пересечении российской границы в одном из столичных аэропортов.
Каждому из фигурантов может грозить до десяти лет колонии.
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде. 4 апреля 2017
19 декабря, 17:24
Экс-глава Удмуртии, обвиняемый во взяточничестве, попал в больницу
273710255
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Дело о коррупции в ФТСАлексей СереброАлександр КизлыкФедеральная таможенная служба РФРоссияПроисшествия
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