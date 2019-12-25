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Культура
2019-12-25T17:35+0300
https://ria.ru/20191225/1562845202.html
Путин призвал планировать строительство культурных объектов в регионах
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РИА Новости

Путин призвал планировать строительство культурных объектов в регионах

17:35 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Необходимо обратить внимание на планирование строительства объектов культуры в малых населенных пунктах России, культурные и образовательные учреждения должны быть равномерно распределены по всей стране, а не сосредоточены в мегаполисах, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы гордимся отечественной культурой, многонациональной, очень мощной. Это, безусловно, наш общенациональный ресурс и наше преимущество конкурентное в известной степени. Конечно, мы должны обратить внимание на малые населенные пункты, на малые города, сельскую местность", - сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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При этом Путин добавил, что люди, которые проживают в этой местности, не должны себя чувствовать чужими "на этом празднике жизни".
"У нас не должно быть ситуации, когда вся культура или все образование сосредоточены в двух, трех… пяти крупнейших городах, а именно этот процесс происходит. У нас и театров больше, чем в советское время в столичных городах, и вузов на порядок больше, чем в советское время. Молодые люди приезжают сюда и потом остаются, все это разбухает несуразным образом, не отвечает интересам территориального развития страны в целом. Госплана у нас нет… но планирование должно быть какое-то", - заявил Путин.
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Он добавил, что то же самое происходит с вузами: крупнейшие вузы - это Москва, Петербург, Казань. "Все. Но так же не должно быть… Должно быть равномерное распределение учреждений высшей школы, учреждений культуры по всей стране. Я бы попросил обратить особое внимание, так же как особое внимание нужно обратить на детские учреждения: театры, музыкальные школы, художественные, хореографические учреждения", - заключил глава государства.
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КультураКультураВладимир ПутинРоссия
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