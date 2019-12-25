Путин призвал планировать строительство культурных объектов в регионах

"У нас не должно быть ситуации, когда вся культура или все образование сосредоточены в двух, трех… пяти крупнейших городах, а именно этот процесс происходит. У нас и театров больше, чем в советское время в столичных городах, и вузов на порядок больше, чем в советское время. Молодые люди приезжают сюда и потом остаются, все это разбухает несуразным образом, не отвечает интересам территориального развития страны в целом. Госплана у нас нет… но планирование должно быть какое-то", - заявил Путин.