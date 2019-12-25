Путин использовал данные опросов ФСО при обсуждении нацпроектов

В частности, глава государства отметил, что россияне не всегда знают о результатах реализации нацпроектов. "Повторю, далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов. Даже там, где эти результаты по факту есть. И об этом тоже говорят опросы. Ну, вот, смотрите, это даже странно. По данным опросов ФСО, в сентябре текущего года только 30,6 процента респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Ну как так может быть. Мы уж говорили, говорили на этот счет", - сказал он.