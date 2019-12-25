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Путин использовал данные опросов ФСО при обсуждении нацпроектов
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РИА Новости

Путин использовал данные опросов ФСО при обсуждении нацпроектов

17:27 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения реализации национальных проектов приводил данные опросов Федеральной службы охраны, которые, в частности, касались осведомленности россиян о мероприятиях или мерах поддержки.
В ФСО работает подразделение, которое проводит специальные опросы для органов государственной власти по их запросу.
В частности, глава государства отметил, что россияне не всегда знают о результатах реализации нацпроектов. "Повторю, далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов. Даже там, где эти результаты по факту есть. И об этом тоже говорят опросы. Ну, вот, смотрите, это даже странно. По данным опросов ФСО, в сентябре текущего года только 30,6 процента респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Ну как так может быть. Мы уж говорили, говорили на этот счет", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Вчера, 17:21
Путин рассказал о реализации национальных проектов
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Федеральная служба охраны РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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