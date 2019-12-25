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Путин призвал работать над снижением ставки по ипотеке
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РИА Новости

Путин призвал работать над снижением ставки по ипотеке

17:27 25.12.2019 (обновлено: 17:51 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше работать над снижением ставки по ипотеке в России, попросил профильные ведомства внимательно наблюдать за ситуацией.
"Конечно, очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хороший показатель. Я бы просил и Минфин, и Банк России, и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", - заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
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