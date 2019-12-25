В МВД рассказали о смертельно раненном саратовском полицейском

Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове

САРАТОВ, 25 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудник саратовской полиции Михаил Гадеев, погибший от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников, являлся ветераном боевых действий, сообщил в среду начальник городского УМВД Андрей Чепурной.

Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, полицейские пострадали при задержании особо опасных преступников, оба были задержаны. Главк МВД по региону представит Гадеева к награждению Орденом мужества посмертно.

"Несмотря на свой достаточно молодой возраст и непродолжительное время работы в органах внутренних дел - чуть более пяти лет отработал - лейтенант Михаил Гадеев является ветераном боевых действий, проходил службу в Северо-Кавказском регионе", - сказал Чепурной на пресс-конференции, онлайн-трансляция которой велась в YouTube.

Он отметил, что Гадеев все пять лет служил в патрульно-постовой службе, у него остались жена и новорожденная дочь.