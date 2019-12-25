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В МВД рассказали о смертельно раненном саратовском полицейском
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РИА Новости

В МВД рассказали о смертельно раненном саратовском полицейском

17:22 25.12.2019
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© Фото : ГУ МВД по Саратовской областиЦеремония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
© Фото : ГУ МВД по Саратовской области
САРАТОВ, 25 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудник саратовской полиции Михаил Гадеев, погибший от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников, являлся ветераном боевых действий, сообщил в среду начальник городского УМВД Андрей Чепурной.
Ранее сообщалось, что сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря остановили двоих мужчин, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник был госпитализирован с травмами. По данным главка МВД по региону, полицейские пострадали при задержании особо опасных преступников, оба были задержаны. Главк МВД по региону представит Гадеева к награждению Орденом мужества посмертно.
Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
22 декабря, 20:35
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"Несмотря на свой достаточно молодой возраст и непродолжительное время работы в органах внутренних дел - чуть более пяти лет отработал - лейтенант Михаил Гадеев является ветераном боевых действий, проходил службу в Северо-Кавказском регионе", - сказал Чепурной на пресс-конференции, онлайн-трансляция которой велась в YouTube.
Он отметил, что Гадеев все пять лет служил в патрульно-постовой службе, у него остались жена и новорожденная дочь.
Михаил Гадеев родился 12 июля 1991 года в Саранске. В органах внутренних дел проходил службу с декабря 2014 года, работал в должности инспектора патрульно-постовой службы УМВД по Саратову. Гадеев был похоронен 23 декабря на своей родине в Мордовии.
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