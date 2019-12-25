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2019-12-25T17:20+0300
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Путин: негативный эффект от повышения фискальной нагрузки очевиден
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РИА Новости

Путин: негативный эффект от повышения фискальной нагрузки очевиден

17:20 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, а позитивный пока не виден, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе обсуждения реализации национальных проектов обратил внимание на то, что власти пошли на решения, связанные с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, "чтобы направить высвобождаемые или полученные ресурсы на ключевые направления развития".
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
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"И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, потому что мы из экономики забрали часть этих денег. А вот положительный - либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется", - заявил президент.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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