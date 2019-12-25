Путин: негативный эффект от повышения фискальной нагрузки очевиден

Президент в ходе обсуждения реализации национальных проектов обратил внимание на то, что власти пошли на решения, связанные с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, "чтобы направить высвобождаемые или полученные ресурсы на ключевые направления развития".

"И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, потому что мы из экономики забрали часть этих денег. А вот положительный - либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется", - заявил президент.