Балерины Парижской оперы поддержали бастующих

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Балерины и музыканты "Гранд-Опера" исполнили отрывок из балета "Лебединое озеро" на ступенях театра, поддержав участников общенациональной забастовки против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.
Le ballet et l’orchestre de l’@operadeparis interprètent un extrait du « Lac des cygnes » sur le parvis de l’opéra Garnier #greve #reformedesretraites #greve24decembre @France3Paris @lacgtcommunique @UnionSolidaires pic.twitter.com/0vaF8QGtBM— 𝐞𝐦𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐭𝐢𝐱𝐢𝐞𝐫 (@emmtix_) 24 декабря 2019 г.
На здании повесили два плаката: "Культура в опасности" и "Парижская опера бастует".
Сотрудники театра принимают участие в акции протеста, которая продолжается уже двадцатый день. Спектакли отменены.
Выступление продолжалось около десяти минут, на улице было 13 градусов тепла и светило солнце.
23 декабря, 16:09В Париже прошли акции протеста членов профсоюзов, сообщили СМИ