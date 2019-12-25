Балерины Парижской оперы поддержали бастующих

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Балерины и музыканты "Гранд-Опера" исполнили отрывок из балета "Лебединое озеро" на ступенях театра, поддержав участников общенациональной забастовки против пенсионной реформы, . Балерины и музыканты "Гранд-Опера" исполнили отрывок из балета "Лебединое озеро" на ступенях театра, поддержав участников общенациональной забастовки против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

На здании повесили два плаката: "Культура в опасности" и "Парижская опера бастует".

Сотрудники театра принимают участие в акции протеста, которая продолжается уже двадцатый день. Спектакли отменены.