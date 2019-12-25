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Культура
2019-12-25T22:58+0300
https://ria.ru/20191225/1562843914.html
Балерины Парижской оперы поддержали бастующих
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РИА Новости

Балерины Парижской оперы поддержали бастующих

22:58 25.12.2019
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© AFP 2019 / Ludovic MarinБалерины станцевали "Лебединое озеро" против пенсионной реформы, Париж
Балерины станцевали Лебединое озеро против пенсионной реформы, Париж
© AFP 2019 / Ludovic Marin
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Балерины и музыканты "Гранд-Опера" исполнили отрывок из балета "Лебединое озеро" на ступенях театра, поддержав участников общенациональной забастовки против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.
На здании повесили два плаката: "Культура в опасности" и "Парижская опера бастует".
Сотрудники театра принимают участие в акции протеста, которая продолжается уже двадцатый день. Спектакли отменены.
Выступление продолжалось около десяти минут, на улице было 13 градусов тепла и светило солнце.
Во время демонстрации в Париже, Франция
23 декабря, 16:09
В Париже прошли акции протеста членов профсоюзов, сообщили СМИ
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КультураТеатрНовости культуры
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