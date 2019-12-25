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Голикова рассказала о финансировании программ НОЦ
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РИА Новости

Голикова рассказала о финансировании программ НОЦ

17:06 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для реализации программ научно-образовательных центров (НОЦ) привлечены 15,3 миллиарда рублей внебюджетных средств.
"Для реализации программ деятельности НОЦ привлечено 15,3 миллиарда внебюджетных ресурсов и 1,7 миллиарда из региональных и местных бюджетов. Общая сумма подписанных соглашений по проектам составила 32 миллиарда рублей", - сказала она на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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По словам Голиковой, крупнейшими индустриальными участниками НОЦ выступают "Лукойл", "Газпромнефть", "СибурХолдинг", "Уралкалий", "Роснефть" и другие. В деятельность НОЦ вовлечены почти 3 тысячи исследователей из научных организаций и вузов.
Голикова также отметила, что первые результаты есть и у математических центров мирового уровня, которые заработали совсем недавно. В частности, опубликованы или находятся в печати 61 научная статья. Также получен ряд фундаментальных результатов в области математических и смежных наук, создан комплекс программ решения обратных задач геологоразведки, медицины и фотоники.
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НацпроектыТатьяна ГоликоваРоссияЭкономика
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