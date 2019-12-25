Голикова рассказала о финансировании программ НОЦ

По словам Голиковой, крупнейшими индустриальными участниками НОЦ выступают "Лукойл", "Газпромнефть", "СибурХолдинг", "Уралкалий", "Роснефть" и другие. В деятельность НОЦ вовлечены почти 3 тысячи исследователей из научных организаций и вузов.

Голикова также отметила, что первые результаты есть и у математических центров мирового уровня, которые заработали совсем недавно. В частности, опубликованы или находятся в печати 61 научная статья. Также получен ряд фундаментальных результатов в области математических и смежных наук, создан комплекс программ решения обратных задач геологоразведки, медицины и фотоники.