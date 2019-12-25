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Четыре ребенка пострадали, один пропал при пожаре в доме под Саратовом
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РИА Новости

Четыре ребенка пострадали, один пропал при пожаре в доме под Саратовом

17:02 25.12.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
САРАТОВ, 25 дек — РИА Новости. Жилой дом сгорел в среду в Петровском районе Саратовской области, в результате пострадали четверо детей из многодетной семьи, еще один пропал без вести, сообщила районная администрация.
Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Первомайской в селе Озерки поступило по линии 112 в 13.48 (12.48 мск).
"При пожаре пострадали дети из многодетной семьи. Так, двое детей, получивших ожоги, сейчас находятся в районной больнице Петровска, двое - в Саратове с мамой, одна девочка не пострадала, так как была в это время в школе, мальчик 2013 года рождения, предположительно, остался в доме и погиб. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов", - говорится в сообщении.
Данное ЧП взято под личный контроль руководства района, добавили в администрации.
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