Четыре ребенка пострадали, один пропал при пожаре в доме под Саратовом

"При пожаре пострадали дети из многодетной семьи. Так, двое детей, получивших ожоги, сейчас находятся в районной больнице Петровска, двое - в Саратове с мамой, одна девочка не пострадала, так как была в это время в школе, мальчик 2013 года рождения, предположительно, остался в доме и погиб. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов", - говорится в сообщении.