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Балтийский завод провел испытания атомного ледокола "Арктика"
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РИА Новости

Балтийский завод провел испытания атомного ледокола "Арктика"

16:52 25.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Атомный ледокол "Арктика". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) испытали новый, самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" на остойчивость, полученные данные будут использованы в ходе будущей эксплуатации атомохода, сообщила в среду пресс-служба "Балтзавода".
"На головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 прошла операция по кренованию. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) и ЦКБ "Айсберг" начали операцию в 7 часов утра 24 декабря и завершили ее после полуночи", - говорится в сообщении. Кренование – искусственное создание крена для определения положения центра тяжести с целью получения данных по определению остойчивости судна.
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
12 декабря, 13:08
Атомный ледокол "Арктика": технические характеристики
Для создания крена на "Арктике" использовался твердый балласт в виде чугунных чушек, пояснил Балтзавод. Для повышения точности кренования было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса. "Полученные данные будут включены в эксплуатационную документацию атомного ледокола", - отметила пресс-служба предприятия.
Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом". На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Объединенная судостроительная корпорацияБалтийский заводЭкономика
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