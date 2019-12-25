Балтийский завод провел испытания атомного ледокола "Арктика"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты Специалисты "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) испытали новый, самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" на остойчивость, полученные данные будут использованы в ходе будущей эксплуатации атомохода, сообщила в среду пресс-служба "Балтзавода".

"На головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 прошла операция по кренованию. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) и ЦКБ "Айсберг" начали операцию в 7 часов утра 24 декабря и завершили ее после полуночи", - говорится в сообщении. Кренование – искусственное создание крена для определения положения центра тяжести с целью получения данных по определению остойчивости судна.

Для создания крена на "Арктике" использовался твердый балласт в виде чугунных чушек, пояснил Балтзавод. Для повышения точности кренования было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса. "Полученные данные будут включены в эксплуатационную документацию атомного ледокола", - отметила пресс-служба предприятия.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом". На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.