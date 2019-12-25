Силуанов рассказал о расходах бюджета по нацпроектам

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Расходы бюджета РФ по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 триллиона рублей, это 80% от плана на год, заявил министр финансов Расходы бюджета РФ по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 триллиона рублей, это 80% от плана на год, заявил министр финансов Антон Силуанов , выступая на совещании по нацпроектам в Кремле.

"На этот год выделены средства из федерального бюджета в сумме 1 триллион 750 миллиардов рублей. Какое исполнение: на 20 декабря касса составила 80%, или 1,4 триллиона рублей. Много это или мало? Это примерно соответствует уровню исполнения федерального бюджета, который составляет на 20 декабря 84%. Мы оцениваем, что объем переходящих ресурсов текущего года на следующий год в части национальных проектов составит около 130 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.

Как добавил министр финансов, финансирование нацпроектов на следующие три года заложено в бюджете в полном объеме и даже было увеличено по сравнению с первоначальными цифрами на 368 миллиардов рублей. Общее финансирование составит в 2020 году почти 2 триллиона рублей, в 2021 - 2,2 триллиона, а в 2022-м году - 2,7 триллиона рублей.