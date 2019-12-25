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Силуанов рассказал о расходах бюджета по нацпроектам
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РИА Новости

Силуанов рассказал о расходах бюджета по нацпроектам

17:11 25.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Расходы бюджета РФ по национальным проектам на 20 декабря исполнены на 1,4 триллиона рублей, это 80% от плана на год, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на совещании по нацпроектам в Кремле.
"На этот год выделены средства из федерального бюджета в сумме 1 триллион 750 миллиардов рублей. Какое исполнение: на 20 декабря касса составила 80%, или 1,4 триллиона рублей. Много это или мало? Это примерно соответствует уровню исполнения федерального бюджета, который составляет на 20 декабря 84%. Мы оцениваем, что объем переходящих ресурсов текущего года на следующий год в части национальных проектов составит около 130 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
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Как добавил министр финансов, финансирование нацпроектов на следующие три года заложено в бюджете в полном объеме и даже было увеличено по сравнению с первоначальными цифрами на 368 миллиардов рублей. Общее финансирование составит в 2020 году почти 2 триллиона рублей, в 2021 - 2,2 триллиона, а в 2022-м году - 2,7 триллиона рублей.
"С учетом этих данных общий объем ресурсного обеспечения на 6 лет увеличится и общий объем финансирования нацпроектов составит 26,1 триллиона рублей. Больше половины - 13,5 триллиона - это средства федерального бюджета", - подытожил Силуанов.
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НацпроектыАнтон СилуановРоссияЭкономика
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