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2019-12-25T16:44+0300
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Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах
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РИА Новости

Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах

16:44 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Он уточнила, что сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения, поскольку продолжается снижение рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 миллиона человек.
"Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только в 18 регионах страны", - заявила Голикова на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
Она добавила, что для исправления ситуации реализуются меры по поддержке семей, решивших родить ребенка, на 1 декабря достигнуты запланированные результаты по ежемесячным выплатам, которые в среднем позволили компенсировать до 50% дохода семьи, который "выпадает" из-за ухода женщин в декрет.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
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