Голикова сообщила о естественном приросте населения в 18 регионах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Он уточнила, что сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения, поскольку продолжается снижение рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 миллиона человек.

"Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только в 18 регионах страны", - заявила Голикова на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.