Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по экологии Владимира Бурматова

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13 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА, посвященная планам работы на весеннюю сессию.