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Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по экологии Владимира Бурматова
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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по экологии Владимира Бурматова

16:40 25.12.2019 (обновлено: 16:43 25.12.2019)
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13 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА, посвященная планам работы на весеннюю сессию.
Также будут проанализированы результаты мониторинга реформы обращения с отходами и освещены вопросы изменения законодательства в отношении животных.

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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