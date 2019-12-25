Венгерский хостел опроверг сообщение о гибели Валиевой в его помещении

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Отель хостельного типа Otto studios в Будапеште опроверг информацию, что российская пианистка Элина Валиева погибла в его помещении.
Ранее стало известно, что 22 декабря во время турпоездки в Будапешт вследствие утечки бытового газа скончалась гражданка России Элина Валиева 1992 года рождения. Вместе с ней находился гражданин России, он получил тяжелое отравление бытовым газом, сейчас он госпитализирован. По информации посольства РФ в Венгрии, россияне остановились в апартаментах Otto studios.
"Это случилось не в наших апартаментах. Возможно, это произошло в том же здании, в нем много апартаментов. У нас нет другой информации по этой ситуации", - сказал РИА Новости представитель отеля в Венгрии.
По словам сотрудника посольства, тело скончавшейся гражданки РФ пока еще не вывезено на родину, поскольку ведутся необходимые следственные мероприятия.
Элина Валиева родом из Уфы, была лауреатом нескольких международных музыкальных конкурсов.