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Голикова назвала ситуацию с медицинскими кадрами тревожной
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РИА Новости

Голикова назвала ситуацию с медицинскими кадрами тревожной

16:41 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с медицинскими кадрами остается тревожной в России, за год в отрасль было привлечено более 9 тысяч медработников, но по разным причинам столько же ушло из системы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К сожалению, тревожной остается ситуация с кадрами. За 2019 год в медицинские организации пришло свыше 9 тысяч медицинских работников, в том числе 5 тысяч врачей. Однако одновременно столько же врачей ушло из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин", - сказала Голикова на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Она отметила, что для решения данной проблемы дополнительно к уже предусмотренным в нацпроектах мерам предлагается привлечь врачей частной медицины, которых сейчас более 86 тысяч, для работы с наиболее уязвимыми категориями населения, в том числе пожилыми гражданами. "Такой проект стартует в 2020 году", - подчеркнула Голикова.
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