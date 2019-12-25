Голикова назвала ситуацию с медицинскими кадрами тревожной

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с медицинскими кадрами остается тревожной в России, за год в отрасль было привлечено более 9 тысяч медработников, но по разным причинам столько же ушло из системы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К сожалению, тревожной остается ситуация с кадрами. За 2019 год в медицинские организации пришло свыше 9 тысяч медицинских работников, в том числе 5 тысяч врачей. Однако одновременно столько же врачей ушло из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин", - сказала Голикова на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Она отметила, что для решения данной проблемы дополнительно к уже предусмотренным в нацпроектах мерам предлагается привлечь врачей частной медицины, которых сейчас более 86 тысяч, для работы с наиболее уязвимыми категориями населения, в том числе пожилыми гражданами. "Такой проект стартует в 2020 году", - подчеркнула Голикова.