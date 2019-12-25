Голикова назвала ситуацию с медицинскими кадрами тревожной

"К сожалению, тревожной остается ситуация с кадрами. За 2019 год в медицинские организации пришло свыше 9 тысяч медицинских работников, в том числе 5 тысяч врачей. Однако одновременно столько же врачей ушло из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин", - сказала Голикова на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.