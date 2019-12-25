Голикова призвала наращивать темпы реализации нацпроектов

"Первый год реализации проектов был непростым и показал все те проблемные точки, над которыми надо работать. В дальнейшем, с учетом того, что все инструменты созданы, нам необходимо совместно с регионами тиражировать полученные результаты и наращивать те темпы, которые были достигнуты в 2019 году", - сказала она на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.