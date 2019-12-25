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Голикова призвала наращивать темпы реализации нацпроектов
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РИА Новости

Голикова призвала наращивать темпы реализации нацпроектов

16:41 25.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Необходимо наращивать темпы реализации нацпроектов совместно с регионами, тиражировать полученные результаты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Первый год реализации проектов был непростым и показал все те проблемные точки, над которыми надо работать. В дальнейшем, с учетом того, что все инструменты созданы, нам необходимо совместно с регионами тиражировать полученные результаты и наращивать те темпы, которые были достигнуты в 2019 году", - сказала она на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
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