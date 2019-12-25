Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T16:41+0300
https://ria.ru/20191225/1562840764.html
Главы МИД России и Чили выступили за развитие сотрудничества
https://cdn21.img.ria.ru/images/156235/05/1562350509_0:0:2786:1567_1036x0_80_0_0_4145e88da7d84b2d847adbd198749d0d.jpg
РИА Новости

Главы МИД России и Чили выступили за развитие сотрудничества

16:41 25.12.2019
122
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Чили Сергей Лавров и Теодоро Рибера выразили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами. Главы МИД обменялись поздравительными телеграммами в связи с 75-летием установления российско-чилийских дипломатических отношений, говорится в сообщении МИД РФ.
"В своих посланиях главы внешнеполитических ведомств отметили значительный путь становления и развития двусторонних связей, дали высокую оценку их нынешнему состоянию. Был выражен обоюдный настрой на продолжение совместных усилий, нацеленных на наращивание конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", - отмечается в сообщении.
Полиция в Чили
17 декабря, 08:37
Полицию в Чили обвинили в применении едкой щелочи во время протестов
Лавров, в частности, отметил наличие надежного фундамента взаимодействия с Чили в двустороннем и многостороннем форматах, включая ООН, АТЭС, существующие механизмы диалога между Россией и интеграционными объединениями Латинской Америки. Российский министр подчеркнул приверженность обеих стран делу укрепления международной стабильности, нормам и принципам международного права.
Рибера, в свою очередь, акцентировал созвучность позиций двух стран по значимым международным темам, важность последовательной реализации потенциала динамично развивающихся двусторонних торгово-экономических связей, в том числе по линии Евразийского экономического союза.
Президент Чили Себастьян Пиньера
11 декабря, 19:44
В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента
321000
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФООНРоссияЧилиПолитика
Рекомендуем
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта Ясень-М
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицерского состава
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов
Дамаск на рассвете
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств
Навка поделилась впечатлениями после показа шоу "Спящая красавица"
Предновогодняя Москва
ВЦИОМ: большинство россиян провожают 2019 год с хорошим настроением
Хип-хоп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлеев) на месте его задержания сотрудниками ДПС
Рэпера Пашу Техника лишили прав после "пьяного" ДТП, сообщили СМИ
Первые кадры солнечного затмения с борта самолета
Россияне не увидят последнее солнечное затмение 2019 года
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
Лента новостейМолния