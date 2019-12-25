Главы МИД России и Чили выступили за развитие сотрудничества

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Чили Сергей Лавров и Теодоро Рибера выразили настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами. Главы МИД обменялись поздравительными телеграммами в связи с 75-летием установления российско-чилийских дипломатических отношений, говорится в сообщении МИД РФ.
"В своих посланиях главы внешнеполитических ведомств отметили значительный путь становления и развития двусторонних связей, дали высокую оценку их нынешнему состоянию. Был выражен обоюдный настрой на продолжение совместных усилий, нацеленных на наращивание конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", - отмечается в сообщении.
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Лавров, в частности, отметил наличие надежного фундамента взаимодействия с Чили в двустороннем и многостороннем форматах, включая ООН, АТЭС, существующие механизмы диалога между Россией и интеграционными объединениями Латинской Америки. Российский министр подчеркнул приверженность обеих стран делу укрепления международной стабильности, нормам и принципам международного права.
Рибера, в свою очередь, акцентировал созвучность позиций двух стран по значимым международным темам, важность последовательной реализации потенциала динамично развивающихся двусторонних торгово-экономических связей, в том числе по линии Евразийского экономического союза.
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