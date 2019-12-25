Главы МИД России и Чили выступили за развитие сотрудничества

"В своих посланиях главы внешнеполитических ведомств отметили значительный путь становления и развития двусторонних связей, дали высокую оценку их нынешнему состоянию. Был выражен обоюдный настрой на продолжение совместных усилий, нацеленных на наращивание конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", - отмечается в сообщении.