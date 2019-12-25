Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра связи

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест одного из основоположников интернета в России, бывшего замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Солдатова, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Солдатов занимал должность замглавы министерства с 2008 по 2010 год.
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“Суд 13 декабря отказался удовлетворять ходатайство следствия об избрании Солдатову меры пресечения в виде заключения под стражу, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 января”, - рассказала пресс-секретарь.
По словам Бондаревой, мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как ранее сообщили СМИ, Солдатов проходит фигурантом в деле о переносе 490 тысяч IPv4-адресов на сумму более 600 миллионов рублей Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую фирму Reliable Communications, совладельцем которой является Солдатов.
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