Голикова: младенческая смертность достигла исторического минимума

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уровень младенческой смертности за 10 месяцев в 2019 году стал самым низким за всю историю РФ, заявила вице-премьер Уровень младенческой смертности за 10 месяцев в 2019 году стал самым низким за всю историю РФ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

"Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за 10 месяцев наименьший за всю историю РФ", - сказал Голикова на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам

Она также отметила, что отчасти имеющийся показатель смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний связан с неправильным котированием ее причин в предшествующие периоды.

По словам вице-премьера, с октября 2018 года правительство совместно с регионами начало выверку этих причин смертности, по итогам которой были обнаружены дефекты в кодировании.

Голикова сообщила также, что за 11 месяцев 2019 года диспансеризацию по новым программам прошли 24 миллиона россиян.

"С этого года… мы внедрили новую программу диспансеризации населения, расширив ее, в том числе за счет онкологических скринингов. Всего за 11 месяцев по новым программам прошли диспансеризацию 24 миллиона наших граждан. Но в целом диспансеризация и профосмотры позволили выявить впервые 2,5 миллиона заболеваний, из них пятая часть - это болезни системы кровообращения и 50 тысяч - это онкологические заболевания, которые выявлены впервые", - сказала Голикова.