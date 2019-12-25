Путин: в центре внимания нацпроектов должны быть интересы граждан

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

© Григорий Сысоев Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Граждане Граждане России , их интересы всегда должны быть в центре внимания при реализации национальных проектов, о сути которых необходимо рассказывать людям, чтобы они ориентировались в том, что делает государство, заявил президент РФ Владимир Путин

"В центре внимания национальных проектов, безусловно, должны оставаться граждане, российские семьи, их интересы, потребности, решение проблем, которые остро волнуют людей. Далеко не везде, не всегда люди чувствуют результаты национального проекта, даже там, где эти результаты по факту есть, и об этом тоже говорят опросы", - сказал Путин на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, в сентябре текущего года, по данным соцопроса, 30,6% респондентов заявили, что ничего не знали о реализации национальных проектов.

"Как такое может быть? Говорили, говорили. Давайте выделим отдельные средства на информационное сопровождение, это важно потому, когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает, и наоборот - люди погружены в эти проблемы, понимают, что происходит, тогда и обратная связь эффективнее работает, и с большим эффектом мы тогда корректируем свою работу в практическом плане", - пояснил президент.

Он добавил, что существуют примеры, когда важнейшие решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл гражданам вообще не объясняли, а если спрашивали об этом, то люди практически ответов не получали. "Имею в виду в первую очередь ситуацию с оборотом отходов", - сказал Путин.