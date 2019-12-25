Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"

Подлодку вывели из эллинга на судостроительном комплексе "Севмаш" в Северодвинске.
Команду на спуск "Новосибирска" дал и. о. директора предприятия Сергей Воронько, а церемониальную бутылку шампанского о борт подлодки разбил капитан второго ранга Максим Шпирко.
Ожидается, что субмарину передадут Военно-морскому флоту в 2020 году. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, экипаж прошел соответствующую подготовку.
Атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения — 520 метров, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. В экипаж входят 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
14 июня 2018, 18:38Три российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира