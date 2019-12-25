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https://ria.ru/20191225/1562840310.html
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"
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РИА Новости

Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"

16:36 25.12.2019 (обновлено: 20:40 25.12.2019)
14673
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Опубликовано видео спуска на воду первой серийной атомной подводной лодки "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М", запись выложил телеканал "Звезда".
Подлодку вывели из эллинга на судостроительном комплексе "Севмаш" в Северодвинске.
Команду на спуск "Новосибирска" дал и. о. директора предприятия Сергей Воронько, а церемониальную бутылку шампанского о борт подлодки разбил капитан второго ранга Максим Шпирко.
Ожидается, что субмарину передадут Военно-морскому флоту в 2020 году. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, экипаж прошел соответствующую подготовку.
Атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения — 520 метров, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. В экипаж входят 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
Подводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фото
14 июня 2018, 18:38
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АПЛ "Ясень-М"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СевмашСеверодвинскВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Ну и где видео с ого спуска на воду?
25 декабря, 17:31
ЕЕвгений
300109
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