Врач рассказала об опасности "европейской зимы"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теплая зима создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, рассказала "Вечерней Москве" руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева.
По ее словам, в теплую погоду люди чаще посещают общественные места, следовательно, возрастает риск распространения воздушно-капельных инфекций.
Бурцева отметила, что в этом году возросло количество случаев заболевания вирусными инфекциями, что может быть следствием относительно высоких для декабря температур.
Синоптики объясняют теплую погоду в центральной части России приходом циклона с севера. Так, 19 декабря температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности, достигнув 6,2 градуса тепла.