Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T17:33+0300
https://ria.ru/20191225/1562840148.html
Врач рассказала об опасности "европейской зимы"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156266/01/1562660165_0:26:3071:1753_1036x0_80_0_0_f1990ea9b21c369d326ee27ab6703602.jpg
РИА Новости

Врач рассказала об опасности "европейской зимы"

16:33 25.12.2019 (обновлено: 17:33 25.12.2019)
5721
© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теплая зима создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, рассказала "Вечерней Москве" руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева.
По ее словам, в теплую погоду люди чаще посещают общественные места, следовательно, возрастает риск распространения воздушно-капельных инфекций.
Бурцева отметила, что в этом году возросло количество случаев заболевания вирусными инфекциями, что может быть следствием относительно высоких для декабря температур.
Синоптики объясняют теплую погоду в центральной части России приходом циклона с севера. Так, 19 декабря температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности, достигнув 6,2 градуса тепла.
Во время празднования Нового года в Москве
Вчера, 14:12Новый год—2020
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
91387833
Обсудить 3
Елена БурцеваНИИ им. ГамалеиРоссияОбщество
Рекомендуем
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Суматранский орангутан
В московском зоопарке родился детеныш суматранского орангутана
Манежна площадь в Москве
Синоптики назвали причину аномальной погоды в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Во время празднования Нового года в Москве
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Элина Валиева
Венгерский хостел опроверг сообщение о гибели Валиевой в его помещении
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Пачка сигарет, найденная во время замены старого пола
Россиянин обнаружил послание из 2002 года
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта Ясень-М
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
Исследование показало, что не стоит дарить на Новый год
Элина Валиева
В посольстве сообщили подробности гибели пианистки Валиевой в Венгрии
Зал судебных заседаний
Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра связи
Смартфон
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Глава СПЧ прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
Лента новостейМолния