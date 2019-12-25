Врач рассказала об опасности "европейской зимы"

Девушки фотографируются на Красной площади в Москве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Теплая зима создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, рассказала " Теплая зима создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, рассказала " Вечерней Москве " руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева

По ее словам, в теплую погоду люди чаще посещают общественные места, следовательно, возрастает риск распространения воздушно-капельных инфекций.

Бурцева отметила, что в этом году возросло количество случаев заболевания вирусными инфекциями, что может быть следствием относительно высоких для декабря температур.