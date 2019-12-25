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В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя
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РИА Новости

В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя

16:31 25.12.2019
3577
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Исполняющая обязанности директора школы №24 в Екатеринбурге Наталья Порубенко прокомментировала нападение ученика на педагога.

"Про ученика, с которым случилось это происшествие, скажу следующее: это ученик по характеру неконфликтный, спокойный", — приводит портал "Екатеринбург онлайн" слова руководителя учебного заведения.

Директор отметила, что подросток воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете в полиции.
Ранее местные СМИ сообщили о нападении девятиклассника с молотком на учительницу. Школьник якобы пытался отомстить педагогу за плохую оценку.
В пресс-службе горздрава РИА Новости сообщили, что женщина не получила серьезных травм. Полиция проводит проверку по факту нападения, делом также заинтересовался Следственный комитет.
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311978827
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ЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Давно заметил-чем приличней семья(по мнению педагогов это семья с достатком выше среднего),тем отмороженнее детишки
25 декабря, 18:12
Я РОССИЯНИН
1010011
В целом, чудное дитя, по мнению директора.
25 декабря, 17:07
elya.velichutina
620011
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