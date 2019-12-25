В екатеринбургской школе рассказали о подростке, напавшем на учителя

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Исполняющая обязанности директора школы №24 в Исполняющая обязанности директора школы №24 в Екатеринбурге Наталья Порубенко прокомментировала нападение ученика на педагога.

"Про ученика, с которым случилось это происшествие, скажу следующее: это ученик по характеру неконфликтный, спокойный", — приводит портал "Екатеринбург онлайн" слова руководителя учебного заведения.

Директор отметила, что подросток воспитывался в благополучной семье и не состоял на учете в полиции.

Ранее местные СМИ сообщили о нападении девятиклассника с молотком на учительницу. Школьник якобы пытался отомстить педагогу за плохую оценку.