Рэпера Пашу Техника лишили прав после "пьяного" ДТП, сообщили СМИ

Суд постановили лишить музыканта прав на год и семь месяцев. Кроме того, Ивлев должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Паша Техник – российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.