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Рэпера Пашу Техника лишили прав после "пьяного" ДТП, сообщили СМИ
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РИА Новости

Рэпера Пашу Техника лишили прав после "пьяного" ДТП, сообщили СМИ

16:33 25.12.2019 (обновлено: 16:37 25.12.2019)
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© Фото : Instagram канал "Паша Техник"Хип-хоп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлеев) на месте его задержания сотрудниками ДПС
Хип-хоп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлеев) на месте его задержания сотрудниками ДПС
© Фото : Instagram канал "Паша Техник"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Хип-хоп исполнителя Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, лишили водительских прав, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что артист 2 ноября попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Суд постановили лишить музыканта прав на год и семь месяцев. Кроме того, Ивлев должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Паша Техник – российский хип-хоп-исполнитель, один из основателей группы Kunteynir. В 2008 году был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Паша ТехникШоу-бизнесПроисшествия
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