Путин раскритиковал процесс закупки оборудования в рамках нацпроектов

"Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития отечественной промышленности, для создания в России новых, высокотехнологичных производств, на закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей, эти средства, как мы и договаривались, должны, главным образом, работать в экономике страны, содействовать ее качественному росту. Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс", - сказал Путин.

Он уточнил, что "в результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, фактически, год упущен - в ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в первом квартале будущего года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, чтобы было видно - кто, где, что, каким образом приобретает".