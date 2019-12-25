Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T17:00+0300
https://ria.ru/20191225/1562839728.html
Путин раскритиковал процесс закупки оборудования в рамках нацпроектов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156283/96/1562839601_0:252:3193:2048_1036x0_80_0_0_e558a12c031b0a03d4927101c06e109c.jpg
РИА Новости

Путин раскритиковал процесс закупки оборудования в рамках нацпроектов

16:53 25.12.2019 (обновлено: 17:00 25.12.2019)
687
© Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© Григорий Сысоев
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Процесс закупки оборудования в рамках нацпроектов затянут и не отрегулирован, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития отечественной промышленности, для создания в России новых, высокотехнологичных производств, на закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей, эти средства, как мы и договаривались, должны, главным образом, работать в экономике страны, содействовать ее качественному росту. Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс", - сказал Путин.
Путин: Мы не будем снижать заявленную планку тех целей, которые для себя поставили
Вчера, 15:56
Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин
Он уточнил, что "в результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, фактически, год упущен - в ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в первом квартале будущего года запустить процедуру контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, чтобы было видно - кто, где, что, каким образом приобретает".
1750103
Обсудить 0
НацпроектыВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Путин раскритиковал доклад Гордеева
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин: негативный эффект от повышения фискальной нагрузки очевиден
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал о расходах бюджета по нацпроектам
Министр финансов Антон Силуанов
Силуанов рассказал о мерах господдержки самозанятых в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин использовал данные опросов ФСО при обсуждении нацпроектов
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал механизмы финансирования нацпроектов неритмичными
Элина Валиева
Венгерский хостел опроверг сообщение о гибели Валиевой в его помещении
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин: разговоры о развитии экономики не должны "повиснуть в воздухе"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала ситуацию с медицинскими кадрами тревожной
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин: в центре внимания нацпроектов должны быть интересы граждан
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
Врач рассказала об опасности "европейской зимы"
Зал судебных заседаний
Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра связи
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о недопустимости подгонки показателей по нацпроектам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек
12:31Первый проезд поезда по Крымскому мосту сняли из кабины машиниста
12:26Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2"
12:24Японский спутник установил рекорд сверхнизкой орбиты полета
12:22В Новороссийске погрузят первые 25 тысяч тонн зерна для Сирии
12:15Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
12:14На Украине завели дело из-за поезда, прибывшего из Петербурга в Крым
12:11В России посмертно реабилитировали православную диссидентку
12:08В Крыму ратифицировали торгово-экономическое соглашение с Сирией
12:04Депутат Никонов поддержал идею о ряде поправок в Конституцию
12:03Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество
12:01Ученые выяснили, как передвигался "загадочный гоминид"
11:58Россия и Сирия будут обмениваться таможенной информацией
11:57Президент Киргизии заявил, что не намерен идти на второй срок
11:56Козак рассказал о возможном подорожании импортных автомобилей
11:56В Москве проходит заседание российско-сирийской межправкомиссии
11:56К тушению лесного пожара в Сочи привлекли авиацию
11:55В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
11:55Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"
11:55Источник сообщил о повышении цен на продукцию "АвтоВАЗа" с января
Лента новостейМолния