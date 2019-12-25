В Хабаровске четырех мужчин обвинили в похищении человека

ХАБАРОВСК, 25 дек - РИА Новости. Четверых мужчин в Хабаровске обвиняют в похищении человека, за которого они требовали выкуп, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По версии следствия, 3 декабря 2019 года в Краснофлотском районе Хабаровска обвиняемые похитили 21-летнего мужчину и стали требовать за освобождение 120 тысяч рублей. Потерпевший по телефону обратился к родственникам за деньгами, те сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Отмечается, что злоумышленники избивали похищенного и постоянно перевозили его на разные квартиры, однако уже 5 декабря следователи и полицейские освободили потерпевшего. С переломом ребра и многочисленными ссадинами его доставили в больницу.
"Четверо мужчин (1994, 1992, 1983, 1981 годов рождения) обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении. Все они задержаны.
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