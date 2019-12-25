В Хабаровске четырех мужчин обвинили в похищении человека

По версии следствия, 3 декабря 2019 года в Краснофлотском районе Хабаровска обвиняемые похитили 21-летнего мужчину и стали требовать за освобождение 120 тысяч рублей. Потерпевший по телефону обратился к родственникам за деньгами, те сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.