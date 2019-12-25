В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали утверждение президента В Кремле прокомментировали утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в отношениях двух стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не согласился с подобной оценкой двусторонних отношений. В качестве аргумента он привел прошедшие недавно в Сочи и Санкт-Петербурге переговоры. Песков пояснил, что стороны обсуждают предметные вопросы, а правительства двух стран проделали очень большую работу на пути интеграции и укрепления Союзного государства.

Представитель Кремля признал, что остаются несогласованные вопросы, но подчеркнул, что это не говорит о кризисе, и контакты продолжатся.

"Ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит", — отметил пресс-секретарь президента.

В ходе интервью Лукашенко также заявил, что если не удастся договориться с Россией в энергетической сфере, Белоруссия готова реверсом качать нефть через Польшу, используя для этого две трубы нефтепровода "Дружба".

Пресс-секретарь президента, комментируя это высказывание, заявил, что у Минска есть возможность выбрать альтернативного поставщика энергоносителей, и это полностью коммерческий вопрос.

"Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке", — заявил Песков.

Он также добавил, что нынешний уровень экономической интеграции не предусматривает равных условий покупки энергоносителей для потребителей в России и Белоруссии, но по мере развития интеграции, появится возможность "более продвинутых режимов".