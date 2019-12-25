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В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
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РИА Новости

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

16:24 25.12.2019
209224
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Кремле прокомментировали утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в отношениях двух стран.
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не согласился с подобной оценкой двусторонних отношений. В качестве аргумента он привел прошедшие недавно в Сочи и Санкт-Петербурге переговоры. Песков пояснил, что стороны обсуждают предметные вопросы, а правительства двух стран проделали очень большую работу на пути интеграции и укрепления Союзного государства.
Представитель Кремля признал, что остаются несогласованные вопросы, но подчеркнул, что это не говорит о кризисе, и контакты продолжатся.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря, 21:32Союзное государство
Лукашенко не готов строить Союзное государство, считает сенатор
"Ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит", — отметил пресс-секретарь президента.
Кроме того, Песков не согласился с утверждением, что позиции Владимира Путина и Дмитрия Медведева в этом вопросе отличаются.
В ходе интервью Лукашенко также заявил, что если не удастся договориться с Россией в энергетической сфере, Белоруссия готова реверсом качать нефть через Польшу, используя для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко рассказал, что сын ставит Путина ему в пример
Пресс-секретарь президента, комментируя это высказывание, заявил, что у Минска есть возможность выбрать альтернативного поставщика энергоносителей, и это полностью коммерческий вопрос.
"Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке", — заявил Песков.
Он также добавил, что нынешний уровень экономической интеграции не предусматривает равных условий покупки энергоносителей для потребителей в России и Белоруссии, но по мере развития интеграции, появится возможность "более продвинутых режимов".
Песков отметил, что до Нового года Путин и Лукашенко не планируют встречаться, но они договорились созваниваться.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря, 17:03Союзное государство
Эксперт объяснил разнонаправленность заявлений Лукашенко по России
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Дмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
"Если мы привезли украинское молоко и отправили в переработку, а вы запрещаете, - вы кого наказываете? … Давят бедных белорусских и украинских крестьян!" — заявил Лукашенко.
25 декабря, 18:11
Renics Nikoroc
49411444
А нам оно надо? Реально достал этот побирушка. Если сами, то уж сами.\
25 декабря, 18:15
И Иван Петров
80001120
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