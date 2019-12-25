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Ядерные технологии
2019-12-25T16:24+0300
https://ria.ru/20191225/1562839502.html
Росатом изготовил опытную партию "противоаварийного" топлива для АЭС
https://cdn24.img.ria.ru/images/152042/93/1520429311_0:50:3075:1780_1036x0_80_0_0_b4cb4f47419d39fb03b1f4b16de8eb99.jpg
РИА Новости

Росатом изготовил опытную партию "противоаварийного" топлива для АЭС

16:24 25.12.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБлочный пульт управления Кольской атомной электростанции в Полярнозоринском районе Мурманской области
Блочный пульт управления Кольской атомной электростанции в Полярнозоринском районе Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Блочный пульт управления Кольской атомной электростанции в Полярнозоринском районе Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первая опытная партия так называемого толерантного ядерного топлива для АЭС, применение которого, как считается, поможет предотвращать тяжелые аварии на атомных станциях, изготовлена и прошла приемочные испытания на предприятии топливной компании "Росатома "ТВЭЛ "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК), сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
"Изготовлены и прошли приемочные испытания первые тепловыделяющие сборки (ТВС) для реактора ВВЭР-1000 с экспериментальными твэлами (тепловыделяющими элементами - ред.), изготовленными в рамках программы по созданию российского ядерного топлива нового поколения безопасности (так называемого толерантного топлива). В планах топливного и энергетического дивизионов Росатома – уже в первом квартале 2020 года загрузить изготовленные ТВС в один из реакторов Ростовской АЭС (для испытаний)", - говорится в сообщении.
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Каждая из трех опытных ТВС содержит по двенадцать твэлов в "толерантном" исполнении с двумя различными вариантами материала оболочки, которые изготовлены либо из циркониевого сплава с нанесенным хромовым покрытием, либо из хром-никелевого сплава 42ХНМ. Оба варианта делают оболочки более жаропрочными за счет применения хрома.
В октябре этого года ТВЭЛ сообщил об успешном завершении первой фазы реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива на базе исследовательского реактора МИР на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). В реакторе МИР для опытных тепловыделяющих элементов созданы условия, максимально приближенные к условиям эксплуатации и параметрам теплоносителей энергетических водо-водяных российских реакторов типа ВВЭР и зарубежных реакторов типа PWR, используемых на АЭС.
В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов возникает так называемая пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, взрыв которого способен привести к разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду.
По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.
Логотип Росатом
31 октября, 11:59Ядерные технологии
В Росатоме сообщили о ходе испытаний "противоаварийного" топлива АЭС
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Ядерные технологииРостовская АЭСНовосибирский завод химконцентратовРосатомУльяновская областьДимитровградРоссияТВЭЛ
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