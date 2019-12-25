Голикова заявила о выполнении ключевых параметров четырех нацпроектов

"Все ключевые параметры четырех курируемых мной нацпроектов выполнены, но есть сложности, выявившиеся, в том числе, в ходе практической работы", - сообщила Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Она отметила, что в рамках проектов не удалось добиться запланированного темпа снижения смертности, однако за 11 месяцев 2019 года, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года смертность населения сократилась на 29 тысяч человек.