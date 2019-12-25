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2019-12-25T16:23+0300
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Голикова заявила о выполнении ключевых параметров четырех нацпроектов
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РИА Новости

Голикова заявила о выполнении ключевых параметров четырех нацпроектов

16:23 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ключевые параметры нацпроектов "Наука", "Образование", Здравоохранение" и "Демография" выполнены, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Все ключевые параметры четырех курируемых мной нацпроектов выполнены, но есть сложности, выявившиеся, в том числе, в ходе практической работы", - сообщила Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Она отметила, что в рамках проектов не удалось добиться запланированного темпа снижения смертности, однако за 11 месяцев 2019 года, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года смертность населения сократилась на 29 тысяч человек.
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НацпроектыТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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