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Путин назвал механизмы финансирования нацпроектов неритмичными
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РИА Новости

Путин назвал механизмы финансирования нацпроектов неритмичными

16:20 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал неритмичными и косными механизмы финансирования нацпроектов, порой они забюрократизированы.
"Третья проблема – это неритмичность финансирования нацпроектов, негибкость, я бы сказал, иногда и косность этого механизма", - сказал он на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Он напомнил, что на проекты выделяются беспрецедентные суммы. "Только из федерального бюджета в этом году – 1 триллион 750 миллиардов рублей. Однако коллеги из министерств, из регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные. Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года, и даже с внедрением электронного бюджета эти проблемы есть, никуда не ушли", - отметил президент.
По его словам, на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%. "Ну это хорошо или плохо, даже не очень понятно. Не так уж и плохо может быть, если иметь в виду то, что у нас происходило в прежние годы по бюджетному финансированию", - отметил глава государства.
"Но, скажем, по одному из таких ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае чрезвычайно важным, цифровая экономика, кассовое исполнение вообще 27,3%. А по экологии 39,8%", - добавил Путин.
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