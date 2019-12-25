Путин назвал механизмы финансирования нацпроектов неритмичными

"Третья проблема – это неритмичность финансирования нацпроектов, негибкость, я бы сказал, иногда и косность этого механизма", - сказал он на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что на проекты выделяются беспрецедентные суммы. "Только из федерального бюджета в этом году – 1 триллион 750 миллиардов рублей. Однако коллеги из министерств, из регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные. Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года, и даже с внедрением электронного бюджета эти проблемы есть, никуда не ушли", - отметил президент.

По его словам, на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%. "Ну это хорошо или плохо, даже не очень понятно. Не так уж и плохо может быть, если иметь в виду то, что у нас происходило в прежние годы по бюджетному финансированию", - отметил глава государства.