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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
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РИА Новости

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

16:17 25.12.2019 (обновлено: 19:01 25.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
В пресс-службе главы государства отметили, что "кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме" страны.
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Предусматривается также, что при большом колебании цен на рынке Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может устанавливать предельные цены "на сутки вперед".
Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре 2019 года Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам, в октябре начались поставки из России.
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
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Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну вот свалили они опоры на пути в Крым, что мешает быть последовательными? Свалите опоры с проводами из РФ, можно и из Белоруссии...из Молдавии - оставьте.
25 декабря, 16:20
Василий П.
179720026
Моразм крепчал...
25 декабря, 16:19
Валерий Камаев
193370106
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