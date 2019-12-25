Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

пресс-службе главы государства отметили, что "кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме" страны.

Предусматривается также, что при большом колебании цен на рынке Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может устанавливать предельные цены "на сутки вперед".

Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В сентябре 2019 года Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам, в октябре начались поставки из России.