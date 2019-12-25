Тарифы на вывоз мусора в Подмосковье не будут повышать в 2020 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Повышения тарифов на вывоз мусора в Подмосковье не будет, в следующем году жители региона будут платить столько же, сколько в 2019-м. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Мусорная реформа" начала действовать в Подмосковье с 1 января 2019 года. В области были утверждены единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с отходами. Такие же стандарты сохранятся и в следующем году.
"В 2020 году мы не поднимаем тарифы. Даже на уровень инфляции. Не поднимаем. Оставляем на прежнем уровне", – заявил губернатор.
В Московской области в 2019 году введена система раздельного сбора мусора. Около жилых домов на специально оборудованных площадках установлены синие и серые баки.