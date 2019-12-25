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Новости Подмосковья
2019-12-25T16:17+0300
https://ria.ru/20191225/1562839100.html
Тарифы на вывоз мусора в Подмосковье не будут повышать в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/156283/89/1562838901_0:220:3076:1950_1036x0_80_0_0_d4b25715573a45ce6f9a25adad04be10.jpg
РИА Новости

Тарифы на вывоз мусора в Подмосковье не будут повышать в 2020 году

16:17 25.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынВывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Повышения тарифов на вывоз мусора в Подмосковье не будет, в следующем году жители региона будут платить столько же, сколько в 2019-м. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Мусорная реформа" начала действовать в Подмосковье с 1 января 2019 года. В области были утверждены единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с отходами. Такие же стандарты сохранятся и в следующем году.
"В 2020 году мы не поднимаем тарифы. Даже на уровень инфляции. Не поднимаем. Оставляем на прежнем уровне", – заявил губернатор.
В Московской области в 2019 году введена система раздельного сбора мусора. Около жилых домов на специально оборудованных площадках установлены синие и серые баки.
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