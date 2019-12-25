Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были достигнуты

"Некоторые важные показатели не были достигнуты, прежде всего, это касается снижения смертности. В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.