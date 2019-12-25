Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были достигнуты

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Некоторые важные показатели по национальным проектам не были достигнуты, в том числе по снижению смертности, заявил президент России Владимир Путин.
"Некоторые важные показатели не были достигнуты, прежде всего, это касается снижения смертности. В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он уточнил, что за 10 месяцев 2019 года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 на 100 тысяч населения, а ожидалось по итогам 2019 года 575, смертность от новообразований составила 203,2 на 100 тысяч человек, ожидалось – 199,5. "Близко к целевым показателям, но они не достигнуты", - отметил президент.