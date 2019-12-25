Росрыболовство может увеличить размер инвестиционных квот для ДВФО

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Росрыболовство изучает вопрос увеличения для Дальнего Востока доли квот на добычу водных биологических ресурсов, которые выделяются на инвестиционные цели, для более масштабного обновления рыболовного флота, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков

На брифинге для журналистов в среду глава ведомства дал отрицательный ответ на вопрос, обсуждается ли отказ от "исторического принципа" распределения квот на добычу ряда видов водных биоресурсов, кроме крабов, в пользу аукционной системы.

"Сейчас данный вопрос не обсуждается. Его никто не прорабатывает, поэтому пока не планируем. Но могу сказать, что в рамках инвестиционных квот мы будем в ближайшее время анализировать и смотреть на возможность выставления новых видов ВБР (водных биоресурсов - ред.) в других районах, а также возможность увеличения размера инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна", - сказал Шестаков.

Квоты на добычу водных биологических ресурсов в России распределяются по "историческому принципу" на 15 лет, причем 20% квот передаются на инвестиционные цели, включая строительство кораблей.

Глава Росрыболовства уточнил, что планируется рассмотреть возможность увеличения для Дальнего Востока процента квот, которые выделяют на инвестцели. По его словам, это связано с необходимостью более активного обновления рыбопромыслового флота: по оценкам, реализация программы инвестквот позволит обновить 65% флота Северного бассейна, однако для Дальнего Востока этот показатель ниже - 25-30%.