МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов, чтобы вся система работала в течение года ритмично.
"Обращаю внимание, необходимо отладить финансовые механизмы нацпроектов. Я знаю, что в конце года здесь нового ничего нет, в конце года маховик раскручивается, но нам нужно, чтобы ритмично вся система работала в течение года. Нужно отладить этот механизм. Предложить удобные решения для исполнения, для их ритмичной работы четко и по графику", - сказал он на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Ранее в среду Путин также назвал неритмичными и косными механизмы финансирования нацпроектов, подчеркнув, что порой они забюрократизированы. Он отметил, что на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%.