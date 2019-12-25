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Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов

16:04 25.12.2019 (обновлено: 16:30 25.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов, чтобы вся система работала в течение года ритмично.
"Обращаю внимание, необходимо отладить финансовые механизмы нацпроектов. Я знаю, что в конце года здесь нового ничего нет, в конце года маховик раскручивается, но нам нужно, чтобы ритмично вся система работала в течение года. Нужно отладить этот механизм. Предложить удобные решения для исполнения, для их ритмичной работы четко и по графику", - сказал он на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Ранее в среду Путин также назвал неритмичными и косными механизмы финансирования нацпроектов, подчеркнув, что порой они забюрократизированы. Он отметил, что на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8%.
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НацпроектыВладимир ПутинРоссияЭкономика
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