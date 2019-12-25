Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов

"Обращаю внимание, необходимо отладить финансовые механизмы нацпроектов. Я знаю, что в конце года здесь нового ничего нет, в конце года маховик раскручивается, но нам нужно, чтобы ритмично вся система работала в течение года. Нужно отладить этот механизм. Предложить удобные решения для исполнения, для их ритмичной работы четко и по графику", - сказал он на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.