В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
"Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", - сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что пока планов следующей встречи Путина и Лукашенко нет. При этом, по словам Пескова, президенты договорились созваниваться.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт".
После переговоров президентов двух стран, которые прошли 20 декабря, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.
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