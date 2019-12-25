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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

16:03 25.12.2019 (обновлено: 16:21 25.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.

"Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока планов следующей встречи Путина и Лукашенко нет. При этом, по словам Пескова, президенты договорились созваниваться.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт".
После переговоров президентов двух стран, которые прошли 20 декабря, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.
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832065457
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваБелоруссияРоссияПолитика - ВидеоПолитика
Популярные комментарии
Батя, играть, заигрывать с Россией, глупо.
25 декабря, 16:36
Пашик Манукыан
25100324
Песков: "...какая-то разность в заявлениях.." Вот эта РАЗНОСТЬ, а не РАЗНИЦА и позорит нашу страну каждый день. Пока не слушаешь его, информация воспринимается адекватно.
25 декабря, 18:36
АБАлександр Буйчик
2313207
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