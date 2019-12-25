Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с регионами по реализации нацпроектов, содействовать им, приходить на помощь.

"Важнейший сквозной итог национальных проектов - это качественное изменение работы органов власти, новые, современные подходы на всех уровнях управления. В этой связи вторая системная проблема - это пока еще недостаточное качество взаимодействия федеральных органов с региональными", - сказал он на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент напомнил, что именно в субъектах решается основной массив задач нацпроектов. Путин также отметил, что иногда соглашение с регионами бывает подписано, деньги выделены, и на этом федеральные ведомства "считают отношения с коллегами в регионах завершенными".