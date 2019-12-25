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2019-12-25T16:11+0300
https://ria.ru/20191225/1562838257.html
Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов
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РИА Новости

Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов

16:03 25.12.2019 (обновлено: 16:11 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
 Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с регионами по реализации нацпроектов, содействовать им, приходить на помощь.
"Важнейший сквозной итог национальных проектов - это качественное изменение работы органов власти, новые, современные подходы на всех уровнях управления. В этой связи вторая системная проблема - это пока еще недостаточное качество взаимодействия федеральных органов с региональными", - сказал он на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Президент напомнил, что именно в субъектах решается основной массив задач нацпроектов. Путин также отметил, что иногда соглашение с регионами бывает подписано, деньги выделены, и на этом федеральные ведомства "считают отношения с коллегами в регионах завершенными".
"В конце года регион должен отчитаться, и все, но, думаю, что это неправильный подход. Хотел бы еще раз повторить: федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с коллегами из регионов, муниципалитетов, содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях", - добавил Путин.
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