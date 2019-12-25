В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

"Они это сделали, несмотря на запрет выезда большегрузов на ледовую переправу. То есть это несанкционированный выезд. Ближайший населенный пункт от места происшествия – село Кыстатыам. Сейчас глава села выехал к грузовикам. Известно, что погибла семейная пара, которая находилась в одной из провалившихся машин. Водитель и пассажир второго "Камаза" выбрались из воды, но кто-то из них получил обморожение ног. В настоящее время у нас установились сильные морозы – температура воздуха в районе минус 45-50 градусов", - рассказал Сергеев.