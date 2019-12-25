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В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
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РИА Новости

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

15:58 25.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
По словам руководителя, 23 декабря из города Якутска в Жиганский район направились пять "Камазов", принадлежащих частному лицу. Машины везли продукты и товары к Новому году.
"Они это сделали, несмотря на запрет выезда большегрузов на ледовую переправу. То есть это несанкционированный выезд. Ближайший населенный пункт от места происшествия – село Кыстатыам. Сейчас глава села выехал к грузовикам. Известно, что погибла семейная пара, которая находилась в одной из провалившихся машин. Водитель и пассажир второго "Камаза" выбрались из воды, но кто-то из них получил обморожение ног. В настоящее время у нас установились сильные морозы – температура воздуха в районе минус 45-50 градусов", - рассказал Сергеев.
Как отметил замглавы, в четверг в Жиганский район ожидают вертолет со спасателями, в том числе четырьмя водолазами. Пострадавшего доставят в Жиганскую районную больницу.
Водолаз МЧС
20 декабря, 10:17
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Река ЛенаЯкутияПроисшествия
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