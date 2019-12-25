В Совфеде железнодорожное сообщение с Крымом назвали реальностью

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Несмотря на протесты Киева, железнодорожное сообщение с Крымом - это реальность, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело после прибытия поезда в Крым из Санкт-Петербурга через Керченский мост за "незаконное пересечение госграницы". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.
"Смешная история. Крымский мост и железная дорога в Крым - это реальность и юридический факт", - сказал Морозов.
По его словам, можно "сколько угодно надувать щеки, но от этого ничего не изменится".
"Мост и дорога будут функционировать, даже если (президент Украины Владимир) Зеленский станет через пять лет президентом Эстонии", - заключил Морозов.
Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".