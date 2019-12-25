Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин

"Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, ну, и практики такой раньше не было. Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать - и все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.