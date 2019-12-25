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Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин
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РИА Новости

Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин

15:56 25.12.2019 (обновлено: 17:20 25.12.2019)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти РФ не будут корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку, заявил президент страны Владимир Путин.
"Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, ну, и практики такой раньше не было. Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать - и все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:08
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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