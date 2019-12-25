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Путин призвал усилить поддержку экспорта
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РИА Новости

Путин призвал усилить поддержку экспорта

15:56 25.12.2019 (обновлено: 16:07 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
 Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Необходимо нарастить усилия по поддержке экспорта в РФ, план по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на восемь миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, это поддержка экспорта", - сказал он на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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"План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на восемь миллиардов долларов", - подчеркнул Путин.
По его словам, здесь сыграли свою роль и ценовые факторы, конъюнктура рынка и другие объективные показатели.
"В значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но все же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными", - сказал президент.
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НацпроектыВладимир ПутинРоссияЭкономика
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