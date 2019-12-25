Путин призвал усилить поддержку экспорта

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Необходимо нарастить усилия по поддержке экспорта в РФ, план по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на восемь миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одно направление, где нужно существенно нарастить усилия, это поддержка экспорта", - сказал он на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
"План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на восемь миллиардов долларов", - подчеркнул Путин.
По его словам, здесь сыграли свою роль и ценовые факторы, конъюнктура рынка и другие объективные показатели.
"В значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но все же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными", - сказал президент.