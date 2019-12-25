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2019-12-25T15:55+0300
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В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
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РИА Новости

В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"

15:55 25.12.2019
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата".

"Если будет возможность, было бы хорошо иметь формат нормандского типа (переговоров с РФ - ред.), где Грузия будет представлена вместе с партнерами, так как у нас нет силы проводить переговоры одним... нам нужна эта поддержка. Украина, например, входит в этот формат, а не проводит прямые переговоры. Может быть, придет время, когда станут необходимым прямые отношения", - заявила Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу.

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По ее словам, диалог и переговоры не означают, что грузинская сторона пойдет на уступки. Зурабишвили также отметила важность сохранения существующих диалогов с Россией - Пражских переговоров представителей двух стран Зураба Абашидзе и Григория Карасина и Женевских переговоров. Однако, по ее словам, существующие форматы имеют технический характер и они безрезультатны.
"Мы застряли в этих технических форматах, они продолжаются, но ничего не меняется. Изначально я потребовала начать работу над тем, чтобы придать и вернуть Женевскому формату политический масштаб, потому что Женева начиналась как политический уровень, а затем опустилась до технического уровня", - заявила президент. Она добавила, что Грузия не использует все дипломатические ресурсы в решении данных проблем, как, например, Украина.
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"По своему опыту я знаю только два способа решения вопроса — война или дипломатия. Третьего пути никто не изобретал. Мы же идем третьим путем и просим наших друзей использовать их дипломатические возможности в нашу пользу", - отметила она.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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Обсудить 6
Саломе Зурабишвили"Нормандская четверка"Зураб АбашидзеГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Никаких форматов ! И с Украиной нужно это прекращать. Грузия должна стать примером страны на которую мы ложили )))
25 декабря, 16:01
yyyu55 yu55
1600002
Так какие проблемы? Признайте что напали на наших миротворцев, убили их. Затем будем вести переговоры.
25 декабря, 16:18
Yuri Kulishenko
1410000
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