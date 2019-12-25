Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд

МУРМАНСК, 25 дек – РИА Новости. Вертолет Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 30 километрах к западу от поселка Харута на территории республики Коми , а не Ненецкого автономного округа, заявили РИА Новости в нарьян-марском авиаотряде.

Ранее экстренные службы сообщили, что вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и четыре члена экипажа, совершил жесткую посадку в НАО, пострадавших, по предварительной информации, нет.

"Вертолет, принадлежащий компании "Комиавиатранс", совершил посадку на территории республики Коми в 30 километрах западнее поселка Харута. Сам поселок административно входит в Ненецкий административный округ, но вертолет приземлился на территории Коми", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Коми.