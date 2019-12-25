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Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд
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РИА Новости

Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд

15:55 25.12.2019
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CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 дек – РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 30 километрах к западу от поселка Харута на территории республики Коми, а не Ненецкого автономного округа, заявили РИА Новости в нарьян-марском авиаотряде.
Ранее экстренные службы сообщили, что вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и четыре члена экипажа, совершил жесткую посадку в НАО, пострадавших, по предварительной информации, нет.
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"Вертолет, принадлежащий компании "Комиавиатранс", совершил посадку на территории республики Коми в 30 километрах западнее поселка Харута. Сам поселок административно входит в Ненецкий административный округ, но вертолет приземлился на территории Коми", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Коми.
Случай с Ми-8 в Заполярье - второй за среду в России. В Эвенкийском районе Красноярского края Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. На борту находились 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадали 16.
200606
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