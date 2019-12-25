Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Галь Гадот и ее муж Ярон Варсано будут продюсировать экранизацию романа Дорит Рабиньян "Живой забор", который запретили читать в израильских школах, . Галь Гадот и ее муж Ярон Варсано будут продюсировать экранизацию романа Дорит Рабиньян "Живой забор", который запретили читать в израильских школах, сообщает Variety.

Это связано с тем, что в книге рассказывается история любви переводчицы-еврейки Лиат и арабского художника Хилми. Они встречаются в Нью-Йорке и скрывают свои отношения от друзей и семьи.

Роман, написанный в 2014 году, вызвал волну критики в Израиле, и в 2015 году Министерство образования исключило его из школьной программы, после чего продажи издания резко возросли.

Сейчас звезда картины "Чудо-женщина" находится в Израиле, у нее перерыв между съемками в "Смерти на Ниле" по роману Агаты Кристи и в "Красном уведомлении" с Дуэйном Джонсоном.