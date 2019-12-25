Эксперты: регионы могут равняться на Подмосковье по "мусорной" реформе

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Того, что Япония - одна из самых прогрессивных стран в сфере работы с коммунальными отходами - добивалась более десяти лет, Того, что Япония - одна из самых прогрессивных стран в сфере работы с коммунальными отходами - добивалась более десяти лет, Московской области удалось достичь за неполных шесть лет.

"Мусорная реформа" в России вошла в активную фазу в 2019 году. Регионы должны были разработать и перейти на новую систему к концу года, был введён институт региональных операторов по обращению с ТКО - сейчас их насчитывается свыше двухсот. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличение до 60% доли отходов, которая идёт на переработку. Однако масштабная перестройка системы сбора и обработки мусора столкнулась с рядом проблем, начиная от определения тарифов на вывоз отходов и заканчивая созданием предприятий по их переработке.

Эксперты, опрошенные корреспондентом РИА Новости Александрой Науменко, считают, что наибольших результатов в "мусорной реформе" смогла добиться Московская область, которая разработала комплексную программу обращения с отходами еще в 2013 году. Теперь другие регионы могут смело перенимать подмосковную модель. Как полагают специалисты, в течение пяти-семи лет область сможет "полностью навести порядок" в этой системе.

Быстрее, чем в Японии

"Если говорить о Японии, то ещё в восьмидесятые годы прошлого века она начала переходить на раздельную переработку отходов, и этот переход занял более 10 лет. У нас процесс только начался, но и страна гораздо больше. Самое главное для успеха реформы - чтобы люди стали понимать, что мусор "просто так" не растворяется. Мы занимаемся образовательными проектами в сфере твёрдых бытовых отходов уже более семи лет и видим как меняется сознание людей, в том числе, и с нашей помощью. На мой взгляд, у нас население стало гораздо более образованным в этом плане", - рассказывает председатель МОО "Всероссийское общество охраны природы", руководитель федерального образовательного экологического проекта "Разделяй и умножай" и глава экологической организации "Тут грязи нет" Тимур Усманов.

Эксперт считает, что в Московском регионе "уже в течение 5-7 лет будет порядок". "В других регионах тоже к этому начинают приходить, но там в большей степени не хватает инвестиций", - говорит Усманов.

Исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, в свою очередь, напомнил, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в этом году японцы высоко оценили действия России и, в частности, Подмосковья по инициации реформы обращения с отходами.

"Премьер министр Японии во Владивостоке сказал о том, что Россия сделала за год столько, сколько Япония сделала за семь лет. Это ли не показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении? Конечно, не всем все нравится, где-то что-то не получается, кто-то не успевает… Но реформе по большому счёту только год. Вспомните, ещё пять лет назад мы жили и думали совершенно по другому. Таких терминов, как "обращение с отходами", "регоператор", "рекультивация", "территориальная схема" ещё не было в нашем лексиконе", - напомнил Губайдуллин.

Он подчеркнул, что реформа - это не просто раздельный сбор мусора, это целый национальный проект "Экология". Три направления в нацпроекте посвящены отходам: создание комплексной системы обращения с отходами, проект "Чистая страна", который занимается ликвидацией накопленного вреда окружающей среде, а также направление по работе с отходами первого и второго класса опасности.

"Федеральная власть взялась очень серьёзно за эту повестку и уже видны качественные результаты…", - считает эксперт.

Не открывать Америку

Заслуженный профессор МГУ, вице-президент РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности, член Европейского комитета "Химия и окружающая среда" Валерий Петросян - заместитель генерального директора компании "РТ-Инвест". Именно эта инвестиционная компания создаёт первую комплексную систему управления с ТКО в России. В рамках создания новой системы компания строит на территории Московской области комплексы по переработке отходов, в состав которых входят и заводы по термической переработке мусора.

"Строим четыре центра по обработке в Подмосковье, заводы по термической переработке отходов, заводы по переработке разделённых органических остатков компоста. Центр один уже запустили, второй запускается 25 декабря, третий - в феврале, четвёртый - до лета. То есть, не надо всем регионам придумывать велосипед, открывать заново Америку", - говорит Петросян.

Но первый шаг в этом процессе – за жителями Подмосковья, подчеркнул Петросян. В регионе принята система "два бака", то есть на первом этапе жители сами сортируют отходы по двум ёмкостям. В одну собирается бумага, картон, стекло, металл и пластики, во вторую - биоорганические отходы (пищевые растительные остатки). Далее мусоровозы транспортируют ёмкости в центр комплексной переработки отходов, где они проходят дополнительную сортировку профессионально обученными рабочими.

Тимур Усманов, в свою очередь, отметил, что работа в этом направлении предстоит ещё большая.

"В Московской области, на мой взгляд, хорошо зарекомендовала себя система "два бака". Мы специально проверяли - куда везут тот бак, который должен идти на переработку. Действительно, мусоровозы приезжают разные - один забирает бак с отходами и отвозит его на переработку, сортировку по фракциям. Те отходы, которые уже невозможно переработать во вторсырье, везут в отдельное место. Московская область в этом деле – первопроходцы, и бизнес сейчас вкладывает огромные деньги - миллиарды рублей – с тем, чтобы начала действовать система переработки отходов. Потому что просто на тарифе за вывоз мусора сейчас не заработаешь, нужно вторсырье получать для дальнейшего производства", - сказал Усманов.

По оценке эксперта, после введения системы двух баков, уже более полумиллиона тонн отходов в Московской области попали не на полигоны, а пошли на сортировку и переработку.

"Такими темпами, я думаю, область сможет увеличить в следующем году эту цифру минимум вдвое. Инициатива губернатора Андрея Воробьева о том, чтобы в Московской области появились предприятия по переработке отходов, очень правильная. Всей России нужно начинать с системы двух баков", - уверен Усманов.

Экология и экономика

Какие же отходы подходят для вторичной переработки? По словам Валерия Петросяна, относительно просто переработать стекло, металл, бумагу и картон.

"Стеклянные отходы мы выносим в контейнер для сбора стекла, приезжает машина и вывозит их на предприятие по переработке стекла. Там стекло плавится - получается новое стекло. То есть мы замыкаем цикл. То же самое справедливо для металла, который со временем также превращается в отходы, из которых после переработки можно получить новые металлические предметы. Аналогичный процесс происходит с бумагой и картоном", - поясняет эксперт.

Сложнее обстоит дело с пластиком.

"Мы используем 10 разных видов пластика, все они производятся из компонентов нефти. Через какой-то срок многочисленные пластиковые предметы, которыми мы пользуемся в быту, превращаются в отходы - но разделить эти отходы на 10 разных фракций человек не в состоянии. На сегодняшний день технология позволяет из 10 пластиков легко отделить только три - полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат. Эти пластики везут в центр переработки в Подмосковье. С каждым из них легко "замкнуть цикл" и получить вторичное сырье. Но с другими семью пока дела обстоят не очень хорошо. Их пока нельзя разделить эффективно, поэтому они отправляются на термическую переработку с целью получения нового товарного продукта - электроэнергии", - рассказал Петросян.

Заводы по термической переработке отходов, куда специальные мусоровозы транспортируют неразделяемые органические пластики и неразделяемые биоорганические отходы (пищевые, растительные отходы) оборудованы по последнему слову техники, добавил он.

"Это современные заводы, где котлы сделаны из композитных наноматериалов, используемых в атомной и космической промышленности. Там отходы сгорают и образуется диоксид углерода и водяной пар. Если, например, среди пластиков был поливинилхлорид, то будет ещё образовываться хлористый водород. Эксперименты показывают, что достаточно двух секунд, чтобы все токсичные вещества превратились в эти соединения (диоксид углерода, водяной пар и хлористый водород)", - поясняет он.

Продукты горения нейтрализуются на заводах в специальных колоннах.