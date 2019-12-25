Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T15:51+0300
https://ria.ru/20191225/1562837260.html
В Сочи увеличили втрое число спасателей для тушения лесного пожара
https://cdn24.img.ria.ru/images/97620/40/976204039_0:35:2964:1702_1036x0_80_0_0_ae2c51f2a2ae1e227ec67360ab11c659.jpg
РИА Новости

В Сочи увеличили втрое число спасателей для тушения лесного пожара

15:49 25.12.2019 (обновлено: 15:51 25.12.2019)
140
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Группировка сил увеличена примерно втрое - до 217 человек и 44 единиц техники - для тушения лесного пожара в Лазаревском районе Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. К ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 3 единицы техники. Однако днём в среду группировка сил была увеличена.
"Всего для ликвидации привлекается от РСЧС 217 человек и 44 единиц техники, в том числе от МЧС России 89 человек и 14 единицы техники. Определен резерв сил и средств. Для ликвидации тушения пожара привлечен вертолет Ми-8. По состоянию на 13.30 было произведено 18 сбросов воды вертолётом МИ-8 общим объемом 90 тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар находится в труднодоступной местности. Движение спецтранспорта ведется по грунтовым дорогам. Подъезды пожарной и другой специальной техники затруднены.
Пожарный
Вчера, 11:40
В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН
100100
Обсудить 0
МЧС РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Дверь зала судебных заседаний
Нижегородского экс-полицейского судят за попытку сбыта наркотиков
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве тещи
Вертолет Ми-8
Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
В СФ прокомментировали уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине
Автомобиль Следственного комитета РФ
Обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области признали невменяемой
Саломе Зурабишвили
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели объявили, что активного горения лесного пожара в Сочи нет
Путин: Мы не будем снижать заявленную планку тех целей, которые для себя поставили
Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин
Актриса Галь Гадот
Галь Гадот экранизирует роман, запрещенный в израильских школах
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
В Совфеде железнодорожное сообщение с Крымом назвали реальностью
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния