В Сочи увеличили втрое число спасателей для тушения лесного пожара

Вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. К ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 3 единицы техники. Однако днём в среду группировка сил была увеличена.