В Сочи увеличили втрое число спасателей для тушения лесного пожара

Вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. К ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 77 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 18 человек и 3 единицы техники. Однако днём в среду группировка сил была увеличена.
"Всего для ликвидации привлекается от РСЧС 217 человек и 44 единиц техники, в том числе от МЧС России 89 человек и 14 единицы техники. Определен резерв сил и средств. Для ликвидации тушения пожара привлечен вертолет Ми-8. По состоянию на 13.30 было произведено 18 сбросов воды вертолётом МИ-8 общим объемом 90 тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар находится в труднодоступной местности. Движение спецтранспорта ведется по грунтовым дорогам. Подъезды пожарной и другой специальной техники затруднены.