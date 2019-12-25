Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T15:46+0300
https://ria.ru/20191225/1562837065.html
Нижегородского экс-полицейского судят за попытку сбыта наркотиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_6eab40c7f8239b58a4f7c1709b7f8b9b.jpg
РИА Новости

Нижегородского экс-полицейского судят за попытку сбыта наркотиков

15:46 25.12.2019
114
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, предстал перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, замначальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области вступил в сговор с ранее судимым за наркоторговлю жителем региона для сбыта наркотиков через закладки на территории города. Кроме того, они договорились о создании интернет-магазина по продаже наркотиков. Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. У сообщника полицейского изъято более 2,2 килограмма наркотиков.
Наручники на двери клети в зале суда
22 декабря, 09:17
В Бурятии арестовали полицейского с другом, обвиняемых в убийстве
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейский был уволен из органов внутренних дел в августе 2018 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Вину он не признал.
"Уголовное дело в отношении бывшего полицейского рассматривается в суде. В отношении его подельника расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Сотрудник полиции
17 декабря, 14:01
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
201000
Обсудить 0
Следственный комитет РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве тещи
Тушение пожара
В Сочи увеличили втрое число спасателей для тушения лесного пожара
Автомобиль Следственного комитета РФ
Обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области признали невменяемой
Саломе Зурабишвили
В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости отладить финансовые механизмы нацпроектов
Путин: Мы не будем снижать заявленную планку тех целей, которые для себя поставили
Власти не будут снижать планку по нацпроектам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
Путин призвал федеральные власти содействовать реализации нацпроектов
Военные в Ливии
Власти востока Ливии обвинили турецкие войска в присутствии в стране
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
Президент РФ Владимир Путин на предновогодней встрече с членами правительства РФ
Путин призвал усилить поддержку экспорта
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский предложил сократить срок президентства до пяти лет
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Хип-хоп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлеев) на месте его задержания сотрудниками ДПС
Рэпера Пашу Техника лишили прав после "пьяного" ДТП, сообщили СМИ
Вертолет Ми-8
Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния