Нижегородского экс-полицейского судят за попытку сбыта наркотиков

По версии следствия, замначальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области вступил в сговор с ранее судимым за наркоторговлю жителем региона для сбыта наркотиков через закладки на территории города. Кроме того, они договорились о создании интернет-магазина по продаже наркотиков. Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. У сообщника полицейского изъято более 2,2 килограмма наркотиков.