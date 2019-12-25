Нижегородского экс-полицейского судят за попытку сбыта наркотиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, предстал перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, замначальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области вступил в сговор с ранее судимым за наркоторговлю жителем региона для сбыта наркотиков через закладки на территории города. Кроме того, они договорились о создании интернет-магазина по продаже наркотиков. Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. У сообщника полицейского изъято более 2,2 килограмма наркотиков.
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По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейский был уволен из органов внутренних дел в августе 2018 года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Вину он не признал.
"Уголовное дело в отношении бывшего полицейского рассматривается в суде. В отношении его подельника расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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