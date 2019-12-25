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В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве тещи
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РИА Новости

В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве тещи

15:45 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Житель Нижегородской области, подозреваемый в убийстве и расчленении тещи, останки которой были обнаружены на окраине города Балахны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Днем 19 декабря жительница Балахны обнаружила в лесополосе, расположенной рядом с улицей Челюскинцев на окраине города, полимерные пакеты, в которых находились две ноги. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый в ходе ссоры нанес удар деревянным предметом по голове своей теще. От полученных телесных повреждений 96-летняя женщина скончалась. После этого подозреваемый расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал их в различных местах в Балахне. Подозреваемый сознался в содеянном. Позже следователи обнаружили другие части тела погибшей пенсионерки.
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"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении 66-летнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
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Следственный комитет РФНижегородская областьРоссияБалахнаПроисшествия
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