В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве тещи

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении 66-летнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.