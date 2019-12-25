Обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области признали невменяемой

По данным следствия, в сентябре 23-летняя девушка поссорилась с сожителем. Когда она пошла забирать вещи к его родственникам, те попросили присмотреть за пятимесячным ребенком - братом ее молодого человека. Мальчик пропал, девушку впоследствии обнаружили в трех километрах от этого дома. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что у нее при задержании был найден пакет с обожженным телом младенца. Ее арестовали по обвинению в похищении и убийстве малолетнего.