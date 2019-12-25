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Обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области признали невменяемой
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РИА Новости

Обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области признали невменяемой

15:44 25.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Девушка, которая обвиняется в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, страдает шизофренией, она признана невменяемой, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в сентябре 23-летняя девушка поссорилась с сожителем. Когда она пошла забирать вещи к его родственникам, те попросили присмотреть за пятимесячным ребенком - братом ее молодого человека. Мальчик пропал, девушку впоследствии обнаружили в трех километрах от этого дома. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что у нее при задержании был найден пакет с обожженным телом младенца. Ее арестовали по обвинению в похищении и убийстве малолетнего.
"В отношении нее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она страдает психическим расстройством "Параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии", поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой. В настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении", - говорится в сообщении следствия.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, уточняет СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России
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