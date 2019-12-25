Знаменитости поздравили своих подписчиков с Рождеством

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сегодня по всему миру празднуют Рождество. О том, как отметили зарубежные актеры, музыканты, модели и даже спортсмены, — в материале РИА Новости.
Хайди Клум
"Желаем всем счастливого Рождества!"
Майли Сайрус
"Счастливых праздников от самой неблагополучной семьи Америки"
Хью Джекман
"Всем отлично провести эти праздники".
Крис Хемсворт
"Люблю Рождество, так как этот праздник действительно объединяет людей. Спасибо моей жене и ее испанским родным за то, что позволили мне почувствовать себя частью такой большой семьи".
Дженнифер Энистон
"Скажите: "сыр"! Сколько же любви в этой комнате. Счастливый праздников!"
Виктория Бекхэм
"С Рождеством! Принимайте поцелуи от всех нас".
Кайли Дженнер
"Santa’s babies"
Риз Уизерспун
"Праздничный девичник с моей любимой дочерью!"
Дженнифер Лопес
"На улице так тепло. Вот что значит встречать Рождество в Майами".
Криштиану Роналду
"Всем желаем счастливого Рождества!"