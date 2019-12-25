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Культура
2019-12-25T21:25+0300
https://ria.ru/20191225/1562836573.html
Знаменитости поздравили своих подписчиков с Рождеством
https://cdn21.img.ria.ru/images/156199/48/1561994833_0:165:3072:1893_1036x0_80_0_0_77adefcec3264010e8c35c468b681ef7.jpg
РИА Новости

Знаменитости поздравили своих подписчиков с Рождеством

21:25 25.12.2019
271
© UPI РоссияКадр из фильма "Рождество на двоих"
Кадр из фильма Рождество на двоих
© UPI Россия
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сегодня по всему миру празднуют Рождество. О том, как отметили зарубежные актеры, музыканты, модели и даже спортсмены, — в материале РИА Новости.

Хайди Клум

"Желаем всем счастливого Рождества!"
Хайди Клум
супермодель

Майли Сайрус

"Счастливых праздников от самой неблагополучной семьи Америки"
Майли Сайрус
поп-певица

Хью Джекман

"Всем отлично провести эти праздники".

Хью Джекман
актер

Крис Хемсворт

"Люблю Рождество, так как этот праздник действительно объединяет людей. Спасибо моей жене и ее испанским родным за то, что позволили мне почувствовать себя частью такой большой семьи".
Крис Хемсворт
актер

Дженнифер Энистон

"Скажите: "сыр"! Сколько же любви в этой комнате. Счастливый праздников!"
Дженнифер Энистон
актриса

Виктория Бекхэм

"С Рождеством! Принимайте поцелуи от всех нас".
Виктория Бекхэм
дизайнер

Кайли Дженнер

"Santa’s babies"
Кайли Дженнер
звезда реалити-шоу, предпринимательница

Риз Уизерспун

"Праздничный девичник с моей любимой дочерью!"
Риз Уизерспун
актриса

Дженнифер Лопес

"На улице так тепло. Вот что значит встречать Рождество в Майами".

Дженнифер Лопес
певица и актриса

Криштиану Роналду

"Всем желаем счастливого Рождества!"
Криштиану Роналду
футболист, модель
111011
Спортсмены и команды
Дэвид Бекхэм
Криштиану Роналду
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